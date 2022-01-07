Gaziantep'te "Bir Can Üç Fidan Kan Bağışı" kampanyası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep İl Müftülüğü, TDV Kadın kolları ve Türk Kızılay iş birliğiyle "Bir Can Üç Fidan Kan Bağışı" kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

İl Müftülüğü'nde gerçekleştirilen kampanyaya, din görevlileri, Türk ve Suriyeli vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kampanyaya kan bağışında bulunan Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, ülkenin kan ihtiyacının karşılanmasında özveriyle çalışan Türk Kızılay ve bağışta bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

Kan bağışında bulunmanın candan cana bir sadaka olduğunu belirten Hazırlar, "Kan bağışında bulunmak insan hayatına verdiğimiz değerin ifadesi, aynı zamanda zor zamanlarında hasta kardeşlerimize bir nebze olsun yardımcı olmaktır. Dolayısıyla hiçbir kimsenin bu iyiliği ihtiyaç sahibi kardeşlerimizden esirgemeyeceğini umut ediyorum. Düzenlediğimiz kampanyaya aktif bir katılım gösteren Suriyeli kardeşlerimizin duyarlılığını anlamlı buluyorum." ifadelerini kullandı.

Hazırlar, Türk Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunan müftülük personeli Ali Kılıçoğlu'na gümüş madalya ve sertifikasını takdim etti.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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