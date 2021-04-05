Gaziantep'te bir binanın dış cephe sıvasını yaparken iskelesinden düşen işçi öldü
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Gaziantep'te bir binanın dış cephe sıvasını yaparken iskelesinden düşen işçi öldü

Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Gaziantep'te bir binanın dış cephe sıvasını yaparken iskelesinden düşen işçi öldü

Gaziantep'te bir binanın dış cephe sıvasını yaparken iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te bir binanın dış cephe sıvasını yaparken iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Güvenevler Mahallesi'nde bir binanın dış cephe sıvası ve mantolamasını yapan Ali Çiftçi, 5. katta çalışırken iskeleden düştü.

Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 2 çocuk babası Çiftçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftçi'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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