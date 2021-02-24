Gaziantep'te bir binanın deposunda erkek cesedi bulundu
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Gaziantep'te bir binanın deposunda erkek cesedi bulundu

24.02.2021 17:37 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:40
Gaziantep'te bir binanın deposunda erkek cesedi bulundu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir binanın deposunda erkek cesedi bulundu.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir binanın deposunda erkek cesedi bulundu.

Güneykent Mahallesi 235'inci Sokak'taki bir binanın deposunda ceset gören apartman görevlisi durumu polise bildirdi.

Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk incelemede cesedin Bülent G'ye (44) ait olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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