Gaziantep'te bir besicinin 243 bin lirasını dolandıran 4 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bir besiciyi dolandırarak 243 bin lirasını alan 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekipleri, Elifoğlu Mahallesi'nde bir vatandaşın büyükbaş hayvan satışıyla ilgili 243 bin lirasını dolandıran şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, takip ve araştırmaların ardından kimliğini tespit ettiği 6 şüpheliyi başka bir kişiyi dolandırmaya çalıştığı esnada suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı bulunan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelilerin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet