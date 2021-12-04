Gaziantep'te bir besicinin 243 bin lirasını dolandıran 4 şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te bir besicinin 243 bin lirasını dolandıran 4 şüpheli tutuklandı

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Gaziantep'te bir besicinin 243 bin lirasını dolandıran 4 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bir besiciyi dolandırarak 243 bin lirasını alan 4 şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bir besiciyi dolandırarak 243 bin lirasını alan 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekipleri, Elifoğlu Mahallesi'nde bir vatandaşın büyükbaş hayvan satışıyla ilgili 243 bin lirasını dolandıran şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, takip ve araştırmaların ardından kimliğini tespit ettiği 6 şüpheliyi başka bir kişiyi dolandırmaya çalıştığı esnada suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı bulunan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelilerin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni'nde konuştu: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni'nde konuştu: (1)

 Babası feci şekilde dövmüştü! Türkiye'nin durumunu merak ettiği Cihan bebek yoğun bakımdan çıktı

Babası feci şekilde dövmüştü! Türkiye'nin durumunu merak ettiği Cihan bebek yoğun bakımdan çıktı

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title