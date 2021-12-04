Gaziantep'te bir besicinin 243 bin lirasını dolandıran 4 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bir besiciyi dolandırarak 243 bin lirasını alan 4 şüpheli tutuklandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bir besiciyi dolandırarak 243 bin lirasını alan 4 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekipleri, Elifoğlu Mahallesi'nde bir vatandaşın büyükbaş hayvan satışıyla ilgili 243 bin lirasını dolandıran şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Ekipler, takip ve araştırmaların ardından kimliğini tespit ettiği 6 şüpheliyi başka bir kişiyi dolandırmaya çalıştığı esnada suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı bulunan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Diğer şüphelilerin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri