Gaziantep'te bir berberin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 14 kişi izlemeye alındı Gaziantep'te bir berberin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonucu aralarında müşterilerin de bulunduğu 14 kişi izlenmeye alındı.

Gaziantep'te bir berberin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonucu aralarında müşterilerin de bulunduğu 14 kişi izlenmeye alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil ilçesinde Kovid-19 testi pozitif çıkan erkek berberi M.Ö. tedaviye alındı. Berberle temas eden müşteri ve aile fertlerinden oluşan 14 kişi izlemeye alındı. İş yeri ise İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla kapatıldı. Kaynak: AA