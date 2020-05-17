Gaziantep'te bir berberin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 14 kişi izlemeye alındı
Gaziantep'te bir berberin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonucu aralarında müşterilerin de bulunduğu 14 kişi izlenmeye alındı.
17.05.2020 17:40 | Son Güncelleme: 17.05.2020 17:40
Gaziantep'te bir berberin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonucu aralarında müşterilerin de bulunduğu 14 kişi izlenmeye alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil ilçesinde Kovid-19 testi pozitif çıkan erkek berberi M.Ö. tedaviye alındı.
Berberle temas eden müşteri ve aile fertlerinden oluşan 14 kişi izlemeye alındı.
İş yeri ise İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla kapatıldı.
Kaynak: AA