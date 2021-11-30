Gaziantep'te Bir Bebeğin Darp Edilmesi Görüntüleri ile İlgili Basın Açıklamamız

GAZİANTEP (Habermetre) - Sosyal medyada yer alan, Gaziantep'te bir bebeğin darp edilmesi görüntüleri ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Gaziantep'te bir bebeğin babası tarafından darp edildiği görüntülerin kamuoyuna yansıması üzerine Bakanlığımızın ilgili birimleri gerekli tedbirlerin alınması için derhal harekete geçmiştir.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden mağdur çocuğumuzun, tedavisinin daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla, hakkında sağlık tedbir kararı alınması için adli mercilere başvuru yapılmıştır. Ayrıca anne için de, 6284 sayılı kanun kapsamında tedbir kararı alınması için süreç başlatılmıştır.

Baba adli merciler tarafından tutuklanmıştır. Failin mümkün olan en ağır cezayı alması için Bakanlığımız tarafından davaya müdahil olunacaktır.

İnsani hassasiyetlerle bağdaşmayan, son derece vahim bu görüntülere erişimin engellenmesi için de başvuruda bulunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

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