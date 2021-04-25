Gaziantep'te bir araçta 5 milyon 930 bin makaron ele geçirildi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 5 milyon 930 bin makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 5 milyon 930 bin makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışma neticesinde, ilçede gümrük kaçağı makaron bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, bir araçta yaptıkları aramada 5 milyon 930 bin makaron ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal