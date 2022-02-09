Gaziantep'te bir araca el yapımı patlayıcı atan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Gaziantep'te bir araca el yapımı patlayıcı atan şüpheli tutuklandı

AA, Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Gaziantep'te bir araca el yapımı patlayıcı atan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te bir araca el yapımı patlayıcı atılmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir araca el yapımı patlayıcı atılmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 Şubat'ta Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde bir araca el yapımı patlayıcı atılmasına ilişkin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen 5 şüpheli, adreslerinde gözaltına alındı.

Zanlılardan 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Şehitkamil, 15 Temmuz, Gaziantep, Güncel, Haberler

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