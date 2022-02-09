Gaziantep'te bir araca el yapımı patlayıcı atan şüpheli tutuklandı

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir araca el yapımı patlayıcı atılmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 Şubat'ta Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde bir araca el yapımı patlayıcı atılmasına ilişkin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen 5 şüpheli, adreslerinde gözaltına alındı.

Zanlılardan 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.