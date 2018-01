Gaziantep'te Binlerce Kişi Karkamış Şehitleri İçin Yürüdü

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşüne Gaziantep'de binlerce kişi katıldı.



Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşe katılanlara kaşkol, bere ve eldiven dağıtıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında toplanarak yürüyüşe başlayan binlerce kişi Atatürk Anıtı, Kırkayak Parkı, Kızılay Kan Merkezi güzergahını takip ederek Demokrasi Meydanına tekrar geri geldi.



"Sarıkamış en önemli dönüm noktamızdır"



Törende konuşan Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, "Sarıkamış Türk tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Tarih tekerrürden ibaret derler. Hiç tarihten ibret alınsaydı, tarih tekerrür eder miydi? Tarihten ibret almamız lazım. O yazlık elbiselerle binlerce vatan evladının yaklaşık 2 bin 700 rakımlı Sarıkamış'ın yüksek dağlarında vatanın bütünlüğü ve milletin bekası için, 90 bin şehidimizin orada donarak hayatlarını kaybetti. Bugün Anadolu her tarafı çocuklarını cepheye göndermiş, dul anaların olduğu diyardır. Bu diyar kolay kurtulmadı. Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır'. Bu temel, bu esasa dayanır. İçinde bulunduğumuz durumda da yine 7 düvel tüm ülkemizin, Anadolu'muzun dört bir yanında ve dışarıda, içerideki yerli işbirlikçileri de bularak ülkemizi tekrar Mondros dönemine götürmeye gayret ve çaba gösterenler var. Ama onlar şunu bilsinler ki, bu toprağın her karışında şüheda, her tepesindeki türbeler, buraların manevi bekçileridir. İşte bir 15 Temmuz hadisesini yaşadık. İçten bizi fesatlarla, nifak tohumlarıyla parçalamak isteyenler, iç savaş çıkararak memleketimizi parçalamak isteyenlere milletimiz hiçbir ideoloji, mezhepsel fark, siyasi düşünce ayrımı gözetmeksizin, etnik köken ayrımı gözetmeksizin birlik beraberlik içerisinde top yekun bu dış meşeli ve içerideki işbirlikçilerine karşı çıkmış, memleketimizin birlik ve beraberliğini muhafaza etmiştir. Sarıkamış Harekatının 103. yıl dönümü vesileyle de başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP