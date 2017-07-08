Gaziantep'te Binanın Giriş Katında Patlama

Gaziantep'te Binanın Giriş Katında Patlama

Gaziantep'te binanın giriş katında patlama (2)(Tür: Yurt)

Gaziantep'te Binanın Giriş Katında Patlama

Gaziantep'te binanın giriş katında patlama (2)

(Tür: Yurt)