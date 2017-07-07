Gaziantep'te Binanın Giriş Katında Patlama (1)

GAZİANTEP'te, binanın giriş koridoruna park edilen motosikletten kaynaklandığı sanılan patlama meydana geldi. Patlamada, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.



Gazikent Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın girişinde saat 22.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Şiddetli patlama sesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis, çevredekileri uzaklaştırıp, binada oturanları tahliye etti. Patlamada, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Patlamanın, binanın zemin katında koridora park edilen motosikletten kaynaklandığı sanılıyor. - Gaziantep