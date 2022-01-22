Gaziantep'te bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler
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Gaziantep'te bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir iş yerine yapılan operasyonda bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir iş yerine yapılan operasyonda bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında iş yerindeki aramalarda bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Akaryakıt, Gaziantep, Hisarcık, Nizip, 3. Sayfa, Haber

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