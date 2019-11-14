Gaziantep'te bin 715 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Gaziantep'te bin 715 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 715 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

14.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:14
Gaziantep'te bin 715 paket kaçak sigara ele geçirildi

'in İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 715 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipleri, Hatay Bulvarı üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada bin 715 paket gümrük kaçağı sigara bulunurken, M.Ş. ve Z.U, gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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