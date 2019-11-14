Gaziantep'te bin 715 paket kaçak sigara ele geçirildi

14.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:14

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 715 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hatay Bulvarı üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada bin 715 paket gümrük kaçağı sigara bulunurken, M.Ş. ve Z.U, gözaltına alındı.

Kaynak: AA