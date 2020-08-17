Gaziantep'te bin 640 paket kaçak sigara ele geçirildi Gaziantep'te yapılan iki ayrı kaçak sigara operasyonunda toplam bin 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te yapılan iki ayrı kaçak sigara operasyonunda toplam bin 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı kaçak sigara operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında, Sanayi Mahallesi'nde bir araçta yapılan aramada 710 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ekiplerin, Nizip ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bir iş yeri ve araçta yapılan aramada ise 930 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İki ayrı operasyonda toplam 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA