Gaziantep'te bin 500 sporcuya malzeme



Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte bulunan 75 amatör futbol kulübü oyuncusu bin 500 sporcuya malzeme yardımı yapıldı.



Büyükşehir Belediyesi Talat Özkarslı Spor Salonu'nda düzenlenen malzeme dağıtım törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ASKF İl Başkanı Abdülkadir Gözegir, TÜFAD Başkanı İsmet Savcılıoğlu ve amatör sporcular katıldı. Amatör spora önem verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Amatör spor şu anda bizim gündemimizde en önemli başlığımız. Size destek verdikçe, sizler başarı yakaladıkça sizinle onur duyuyoruz. Yanında Gaziantep yazan her başarı bizi onurlandırıyor. Bizi motive ediyor. Amatör spor kulüpleri için biz de varız diyorlar. Bu enerjiniz, kurduğunuz kulüpler ve bu gayretleriniz için ben şehrin Belediye Başkanı olarak hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecek. İhtiyacınız olan malzemeleri dağıtmaya devam edeceğiz. Yeterki siz başarılı olun, dünyayla yarışın ve bu yolda, yarışın sonunda ahlaklı, zeki ve başarılı gençler bu şehirden çıksın istiyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından bin 500 sporcuya; forma, eşofman, krampon, tozluk ve tekmelik gibi malzemeler dağıtıldı. ASKF İl Başkanı Abdülkadir Gözegir ile TÜFAD Başkanı İsmet Savcılıoğlu, spora katkılarından dolayı Başkan Fatma Şahin'e plaket verdi.