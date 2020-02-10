Gaziantep'te bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Gaziantep'te bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

10.02.2020 10:04 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:04
Gaziantep'te bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi

'te yapılan çalışmalarda bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak sigara operasyonu yaptı. Bu kapsamda, Şehitkamil ilçesi sınırlarındaki Gaziantep-Şanlıurfa Otoban'ında durdurulan bir araçta yapılan aramalarda bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Kaçak sigaralarla ilgili 1 şüpheli şahıs da yakalanırken şahıs hakkında işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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