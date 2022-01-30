Gaziantep'te bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
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Gaziantep'te bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi Gaziantep'te yapılan operasyon sonucu bin 40 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te yapılan operasyon sonucu bin 40 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesinde bulunan bir iş yerine gümrük kaçağı sigara operasyonu yaptı. Operasyon kapsamında iş yerinde yapılan aramalarda bin 40 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sigaralarla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep'te bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Gaziantep, Sigara, 3. Sayfa, Haber

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