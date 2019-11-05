Gaziantep'te bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi

05.11.2019 09:47

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine Şehitkamil ilçesi Araban yolu Beykent Kavşağı'nda bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahsın yasal işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA