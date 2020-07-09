Gaziantep'te bilim merkezi kuruldu
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Gaziantep'te bilim merkezi kuruldu

Gaziantep'in merkez Şehitkamil Belediyesi, bilim merkezi kurdu.

Gaziantep'te bilim merkezi kuruldu
09.07.2020 12:53 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:57

Gaziantep'in merkez Şehitkamil Belediyesi, bilim merkezi kurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Bilim Şehitkamil" adı verilen merkezde, dene-yap, tasarım, doğa, matematik, astronomi ve teknoloji atölyeleri yer alacak.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, merkezin bin metrekare büyüklüğünde olduğunu, "Teknoloji üreten bir Türkiye hedefiyle" hayata geçirildiğini kaydetti.

T3 Vakfı ile görüşmeler neticesinde çalışma atölyelerinin daha öncelikli olduğu işler yapacaklarını ifade eden Fadıloğlu, şunları kaydetti:

"Çünkü dene-yap atölyelerinde eğitimden önce bir sınav yapılıyor. Belirli bir kategorideki çocuklar alınabiliyor ama diğer taraftaki atölyelerde tüm çocuklarımızın faydalanma imkanı olacak. İnşallah en kısa sürede Valilik ile yeni yapacağımız bir kütüphane protokolünün neticesinde alt katında yeni bir atölye çalışmasını başlatacağız. Bu merkezi yaparken de T3 Vakfından destek alarak yaptık. Çünkü bizim her şeyi bilmemiz mümkün değil. Bileni, bilmek lazım. Türkiye'de de bu işi en iyi yapanlardan birisi T3 Vakfı. Amacımız, şehrimizdeki çocuklarımızın daha iyi eğitim almasını sağlamak. Valimize ve ekip arkadaşlarıma vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum."

Vali Gül'den merkeze ziyaret

Gaziantep Valisi Davut Gül, merkezi ziyaret ederek, çocuklar açısından büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Merkeze öğrenci seçmelerinin yapıldığını anımsatan Gül, içlerine sinen bir çalışma olduğunu kaydetti.

Dene-yap atölyelerinin model olarak kullanılmasını istediklerini ifade eden Gül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burası hem öğrenciler için, hem veliler için, hem de organize eden belediyemiz için keyifli, güzel bir iş oldu. Eğitimi, toplumu dönüştürmenin temel taşı olarak kabul ediyoruz. Gaziantep'te birçok sıkıntımız var ama hepsini çözerken ilk adım eğitimden başlıyor. Bu da kalifiye eğitim ve yeteneklerin ayrıştırılmasıyla oluyor. İnşallah, el birliğiyle hem hayırseverlerimiz, hem belediyelerimiz, hem merkezi hükümetimiz el ele vererek Gaziantep'i diğer alanlarda olduğu gibi eğitimde de hak ettiği yere getireceğiz. Gaziantepliler zeki insanlar. Fırsat verildiğinde çok güzel işler çıkarıyorlar. Bu atölyelerde 10, 12 yaşındaki çocuklar inanıyorum ki 5 sene, 10 sene sonra Türkiye'nin parmakla gösterilecek öğrencileri, çocukları olacak. Hem T3 Vakfına, hem de Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

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