Gaziantep'te bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı Gaziantep'te meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Şahinbey ilçesi Esentepe Mahallesi'nde S.S (17) ile H.K arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine S.S. aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Sağlık ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan S.S'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan zanlı H.K. ise sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA