Gaziantep'te bıçaklı kavga; 4 yaralı

GAZİANTEP'te yufkacı iki esnaf arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada, akraba 4 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden anlaşmazlık olduğu belirtilen aynı caddedeki iki yufkacı arasında tartışma çıktı. Tarafların yakınları da katılırca büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada akraba olan Harun Y., Halil Y., Hasan Y. ve Uğur Y. yaralandı.

Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.