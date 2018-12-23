Gaziantep'te Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Geziler Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Necati B, kardeşi Mert B. ile Murat A. bıçakla yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Şahitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Necati B'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın zanlılarının kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA