Gaziantep'te bıçaklı kavga: 2 yaralı
Gaziantep'te yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Gaziantep'te yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Etiler Mahallesi Özgüler Sokak'ta akraba oldukları öğrenilen U.T (37) ve C.T (23) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine U.T, C.T'ye bıçakladı, bu sırada kavgayı ayırmak isteyen K.A da yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Saadet Partisi İstanbul Adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı: Programınızda canlı yayına katılmak isterim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Küçükkaya ve İmamoğlu'nun otel görüşmesine sert tepki: Bu ne ahlaksızlıktır
AK Parti'den Küçükkaya'ya: Tarafsız olduğunuzdan değil, İmamoğlu'na destek verdiğiniz için sizi seçtik
Bingöl'de toplamak için 20 kilometre yol yürünmesi gereken Kınkor mantarının kilosu 70 TL'ye satılıyor
Son Dakika Haberleri
20:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim yalanı bir siyaset yapma yöntemi haline dönüştürüyorsa Türk...
20:20 Erdoğan: "Bu milletin en büyük gücü şu anda içinde bulunduğumuz birliğidir, beraberliğidir, bin...