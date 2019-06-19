Gaziantep'te bıçaklı kavga: 2 yaralı

Gaziantep'te yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Etiler Mahallesi Özgüler Sokak'ta akraba oldukları öğrenilen U.T (37) ve C.T (23) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine U.T, C.T'ye bıçakladı, bu sırada kavgayı ayırmak isteyen K.A da yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA