Gaziantep'te Bıçaklı Kavga

Gaziantep'te bıçaklı kavgaya karıştıkları belirlenen 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 23 Kasım'da Yavuzlar Mahallesi'nde meydana gelen ve İbrahim M. ile Mehmet H'nin yaralandığı bıçaklı kavganın faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirledikleri şüpheliler M.İ.Y, E.K, İ.A. U.R.E, B.K. ve H.Ç'yi adreslerinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, 70 santimetre uzunluğunda kılıç ve 22 fişek ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler emniyete götürüldü.