Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 yaralı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nurdağı ilçesi Yeni Mahallede bilinmeyen nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada A.Ö (25) bıçakla göğsünden yaralandı.

Yaralı, çevredeki vatandaşlar tarafından özel araçla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen yaralı Dr. Ersin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili A.Ç'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA