Gaziantep'te Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi 34. Sokak'ta iki grup arasında henüz nedeni bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Taraflar arasında kavgaya dönüşen olayda Mehmet G. bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekibince özel bir hastane kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldı.