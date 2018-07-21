Gaziantep'te Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Gaziantep'te iki kişi arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Hakan Kaşıyan ile kimliği belirsiz kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kaşıyan, ayağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Kaşıyan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.