Gaziantep'te Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Gaziantep'te alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı ileri sürülen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, Suriye uyruklu M.H. isimli şahıs alacağını istemek üzere soyadı öğrenilemeyen Suriyeli Ali isimli şahsın evine gitti. Alacak verecek nedeniyle çıkan tartışmada M.H. üzerindeki bıçağı çıkararak, Ali isimli şahsa saldırdı. Aldığı bıçak darbeleri ile yaralanan şahıs, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.H. ise kayıplara karıştı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, M.H.'yi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. - GAZİANTEP