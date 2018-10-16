Gaziantep'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü - Kavga Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Mehmet Kara ve H.A, Çıksorut Mahallesi'nde bir pastanede karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Kara, bıçaklandı. 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kara, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kara'nın cesedi Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.