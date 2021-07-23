Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Fatih Sultan Mahallesi'nde Ali Osman D. ile husumetli olduğu Harun E. arasında tartışma çıktı.

Tarafların ailelerinin de karışmasıyla bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, Harun E, Ali Osman D. ve babası Yusuf D. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yusuf D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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