Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aralarında husumet bulunan Ahmet Çiğit ve Mehmet Yılmaz arasında ağaç yaprağının çöpü yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ölürken, 2 kişi yaralandı.

Olay, Gaziantep'in İslahiye ilçesi Feyzi Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Ahmet Çiğit ve Mehmet Yılmaz dükkanlarının önünde bulunan çınar ağaçlarının yapraklarının yığıldığı yer nedeniyle tartıştı. Çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ciğercilik yapan Mehmet Yılmaz iş yerinden kaptığı bıçakla Ahmet Çiğit'i bıçakladı. Olayı duyan Çiğit'in ikiz çocukları Doğukan ile Batuhan yardım için geldikleri esnada Mehmet Yılmaz elindeki bıçakla iki kardeşi de yaraladı. Olayda bıçak darbeleriyle yaralanan Doğukan ve Batuhan hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Doğukan kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Baba ve diğer oğlu Batuhan ise İslahiye Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından Gaziantep'e sevk edildi.

Olayı duyan Çiğit ailesi ve akrabaları hastanede sinir krizi geçirdi. Jandarma hastane ve bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

3 kişiyi bıçaklayan ciğerci Mehmet Yılmaz, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.