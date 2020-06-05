Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü
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Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü

Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü
05.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:25

Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Ş. (50), N.A. ve E.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada, Mustafa Ş. bıçakla yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Mustafa Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Ş'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaçan zanlılar N.A. ve E.K. polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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