Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Ş. (50), N.A. ve E.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada, Mustafa Ş. bıçakla yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Mustafa Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Ş'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaçan zanlılar N.A. ve E.K. polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA