Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü
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Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

20.02.2020 17:48 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:48
Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü

'in ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Ömer B. ile Y.E. arasında Saha Mahallesi Ziyaret Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçakla ağır yaralanan Ömer B, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Y.E. ise Nizip Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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