Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Merkez Şahinbey ilçesi Yavuzlar Mahallesi Ağaçlı Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ürkmez ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ürkmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ürkmez'in cenazesi, olay yerindeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın faili ya da faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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