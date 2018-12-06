Gaziantep'te, Bıçaklı Gasp Şüphelileri Yakalandı (2)

TUTUKLANDILAR

Gaziantep'te 2 kişiyi bıçakla yaralayıp telefon ve parasını gasp eden, bir kişinin de tehditle montunu çaldığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Yargılama sonunda mahkeme heyeti; sanıklar M.Ö.K., H.K., U.K. ve O.O.K.'yı tutuklayarak cezaevine gönderdi.