Gaziantep'te bıçaklanan genç hastanede yaşamını yitirdi
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Gaziantep'te bıçaklanan genç hastanede yaşamını yitirdi

Gaziantep'te bıçaklanan genç hastanede yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep'te bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 17 yaşındaki Yusuf Karataş, merkez Şahinbey ilçesi Kurbanbaba Mahallesi'nde O.C. tarafından bıçaklandı.

Sağlık ekiplerince yakındaki özel hastaneye kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karataş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

O.C. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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