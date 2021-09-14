Gaziantep'te biber işçilerinin ücreti belirlendi

İslahiye ilçesinde biber toplayan ve biber çöpü çeken işçilerin günlük ücreti belirlendi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse başkalığında toplanan fiyat tespit komisyonu, biber toplama, çöp çekme, elçilik ücreti, çavuşluk yevmiyesi ve çadır bekçiliği ücretlerini kararlaştırdı.

Köse, yaptığı açıklamada, yaş kırmızı biber toplayanların kilogram başına 51 kuruş, yaş kırmızı biber çöpü çekenlerin kilogram başına 55 kuruş, çadır bekçiliği yapanların da 74 lira alacağını belirtti.

Köse, fiyatların imalatçılar ve fabrikaları bağlamadığını, ücretin çiftçi ve geçimini bu yönde amelelik yaparak sağlayan işçilerin durumları göz önüne alınarak belirlendiğini kaydetti.