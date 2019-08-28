28.08.2019 13:59

Gaziantep'te biber hasadına başladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kırmızı biber hasadı başladı. Bu yılki rekoltenin 20 bin ton olmasının beklendiği öğrenildi.

İlçede Yesemek, Akınyolu, Ortaklı, Örtülü, Yelliburun, Yeşilova, Karakaya, Elbistanhöyüğü ve Şahmeran mahallelerinde ağırlıkta olmak üzere yaklaşık 12 bin dönüm araziye ekili kırmızıbiber hasadına başlandı. Bu yıl 20 bin ton rekoltenin beklendiği kırmızıbiber taban fiyatlarının henüz açıklanmamış olması ise çiftçide üzüntüye neden oldu.

İslahiye Ziraat odası Başkanı Mehmet Köse, "Bölgemizin önemli ürünlerinden olan ve kırmızı altın olarak nitelendirdiğimiz, İslahiye biberinin hasadına başlandı. Yaklaşık 12 bin dönüm alanda ekimi yapılan biberde iyi bir verim bekliyoruz. Fiyat ile ilgili bir belirsizlik var. Netleşen bir fiyat yok. Çiftçimizin mağdur edilmemesi için sanayicilerden bir an önce fiyat açıklamalarını ve alımlara başlamalarını istiyoruz. Girdi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı fiyat beklentimizde yüksek. Kuşkularımız var serbest piyasa ekonomisi olmasından dolayı umudumuz yetiştiricilerimiz mağdur edilmeden, girdi maliyetlerini göz önüne alarak iyi bir fiyat verilmesidir. Yetkililerden de biberimize destek bekliyoruz. Hasad ile birlikte ciddi oranda tarım işçisi istihdam edilmekte. Bu rakam hasatta yaklaşık 2 bin kişi, çöp çekme, temizleme işçisi ile birlikte bu rakam 4 bin ile 5 bin arası istihdamı oluşturmaktadır. Geçtiğimiz yıllara oranla ekim alanında ciddi anlamda küçülme oldu. Bunun nedeni ise geçtiğimiz yıl çiftçinin zarar ettiği için bu yıl başka çeşit ürünlere yönelmesine neden oldu. Çiftçinin mağdur edilmeden yüksek fiyat ve alımların başlaması en büyük beklentimizdirö dedi.

Kaynak: DHA