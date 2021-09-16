Gaziantep'te biber fabrikalarında denetim - Haberler
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Gaziantep'te biber fabrikalarında denetim

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'te biber fabrikalarında denetim

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile zabıta ekipleri biber fabrikalarında denetim yaptı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile zabıta ekipleri biber fabrikalarında denetim yaptı.

Ekipler, denetimde halkın sağlığını tehdit edebilecek her türlü olumsuz şartların önüne geçmek amacıyla hijyen, etiket bilgileri, depolama şartları ile kaliteli biber ve salça üretiminde konularında işletme sahiplerini bilgilendirdi.

Küçük, orta ve büyük ölçekli 24 tesisin kontrol eden ekipler, uygun koşullarda çalışan işletmelere teşekkür ederek, aksaklıkların giderilmesi noktasında işletmeleri uyardı.

Gaziantep'te biber fabrikalarında denetim

Gaziantep'te biber fabrikalarında denetim

Gaziantep'te biber fabrikalarında denetim

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gaziantep'te biber fabrikalarında denetim - Haberler
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