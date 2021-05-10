Gaziantep'te bezelye hasadına başlandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 5 bin dönüm alanda yetiştirilen bezelyenin hasadına başlandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 5 bin dönüm alanda yetiştirilen bezelyenin hasadına başlandı.

İlçede alternatif ürün olarak ekilişi yapılan bezelye hasadı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen devam ediyor.

Tarım ve Orman İslahiye ilçe Müdürlüğü çalışmaları sonucunda ürün çeşitliliğinin artırılması ve alternatif ürünlerin ekilişini teşvik amacıyla başlanan çalışmalarla İslahiye'ye bağlı Yeniköy, Şahmaran, Karapınar, Ağalarobası, Çolaklar, Şerikanlı, Yukarıbilenler, Kalaycık, Telli ve Hanağzı kırsal mahallelerinde 5 bin dönüm alanda yetiştirilen balon cinsi bezelye hasat edilmeye başlandı.

Bezelye üreticisi Hüseyin Burak, 75 dönüm alanda ekimini yaptığı bezelye üretiminin rekoltesinden memnun olduklarını belirterek, dönüme 1 ton ürün elde ettiklerini söyledi.

Bezelye üretimi yapılan tarlada 200 işçinin çalıştığını belirten Burak, pandemi dolayısıyla fiyatların düştüğünü tonunu bin 900 liradan sattıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek