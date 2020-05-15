Gaziantep'te bezelye hasadı başladı Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 6 bin dönüm alanda yetiştirilen bezelyenin hasadı başladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 6 bin dönüm alanda yetiştirilen bezelyenin hasadı başladı.

Üzüm, kırmızıbiber, pamuk, mısır ve hububat ekiminin yoğun olarak yapıldığı İslahiye ilçesinde son yıllarda ürün çeşitliğini artıran çiftçiler bu sezonda 6 bin dönüm alanda bezelye yetiştirdi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 6 bin dönüm alanda bezelye hasadına başlandığını belirtti.

Bu yıl yapılacak olan hasatta dönüm başına bin 200 ila bin 500 kilogram rekolte beklendiğini ifade eden Köse, "İslahiye'ye bağlı Şahmaran, Karapınar, Ağalarobası, Çolaklar, Şerikanlı, Yukarıbilenler, Kalaycık, Telli ve Hanağzı kırsal mahallelerinde yetiştirilen bezelyeler hasat edilmeye başlandı. Bu ürünlerimiz İstanbul, Bursa, Ankara, Diyarbakır, Van, Adana ve Osmaniye gibi şehirlere gönderiyoruz." dedi.

Bezelye üreticisi Osman Erdoğan (55), ürün rekoltesinden memnun olduklarını belirterek, bezelye üretimi yapılan tarlada 75 işçinin çalıştığını söyledi.

Kaynak: AA