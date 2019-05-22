Gaziantep'te bezelye hasadı başladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, son yıllarda alternatif ürün olarak ekimi yapılan bezelye hasadı başladı.

İslahiye'de son 5 yıldır alternatif ürün olarak ekimi yapılmaya başlanan ve Ağabey Mahallesi'nde ağırlıkta olmak üzere yaklaşık bin dönüm araziye ekilen may tohumu balon cinsi bezelye sıcak hava altında hasadına başlandı. Geçen yıl dönüm başı 2 ton hasadın alındığı bezelyede bu yıl yağışlara bağlı olarak yüzde 50 oranda rekoltenin düşük olduğu öğrenildi. Toplanan bezelyenin kilosunun ise 3- 3,5 liradan alıcı bulduğu bildirildi. 15 yıldır bezelye üreticiliği yapan Hüseyin Kekeç, İlçede 3-5 yıldır bezelye ekimi yapılıyor. Bu yıl yağışlar nedeniyle bin dönüm alana ekim gerçekleştirdik. Rekolte etkili yağışlar bağlı olarak yüzde 50 oranında düştü. Geçen yıl dönüm başına 2 ton aldığımız üründe bu yıl bin ton alıyoruz. Tüm bunlara rağmen kalitenin güzel olması ve kilosunun 3 ile 3,5 liradan alıcı bulması üreticiyi sevindirdi. May tohumu balon tipi dediğimiz bezelyeyi Akdeniz Bölgesi ağırlıkta olmak üzere iç piyasaya satıyoruz. Bezelyenin sapı ise hayvan yemi olarak kullanılıyor. İlçede bezelye ekiminin yaygınlaşması için çalışıyoruzö dedi.

Bezelye hasadında yaklaşık 500 tarım işçisi istihdam ediliyor.

Kaynak: DHA