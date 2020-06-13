Gaziantep'te beyrancılara "Fıstık Gibi" sertifikası
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Gaziantep'te beyrancılara "Fıstık Gibi" sertifikası

Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürüttüğü hijyen eğitimlerini tamamlayan beyrancılara "Fıstık Gibi" sertifikası verildi.

Gaziantep'te beyrancılara
13.06.2020 13:23 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:44

Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürüttüğü hijyen eğitimlerini tamamlayan beyrancılara "Fıstık Gibi" sertifikası verildi.

Müşterilerin sağlıklı ve hijyenli şekilde gıda ürünlerine ulaşmasının amaçlandığı "Fıstık Gibi" projesi kapsamında, kentteki bir beyrancı işletmesi ve personellerine Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından sertifika verildi.

İşletmede düzenlenen törende konuşan Şahin, Gaziantep'in lezzetin başkenti olduğunu tarih ve dünyanın kabul ettiğini söyledi.

Sağlıklı kentlerin salgınla daha önemli hale geldiğini ifade eden Şahin, "Hijyenli, kaliteli ve sağlıklı lezzetin başkenti olma noktasında işletmelerimiz sertifikaları alıyor. Sertifikalarımızı vermeye devam ediyoruz. Beyrancılar yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin en çok uğradığı yerlerden biri. buralarda hijyene çok önem veriyoruz." diye konuştu.

Beyran işletmecisi Ahmet Çadır da eğitim sürecinin kendilerine ciddi katkı sağladığını ifade etti.

İşletmelerinde altın kuralın hijyen olduğunu belirten Çadır, "İnşallah aldığımız bu tedbirler sayesinde bu pandemi sürecini en iyi şekilde atlatırız. Bizler hijyene çok önem veriyoruz. herkes gönül rahatlığıyla buraya gelebilir." dedi.

Şahin, törenin ardından, beyran pişirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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