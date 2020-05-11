Gaziantep'te berberler açıldı, randevular dolu
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Gaziantep'te berberler açıldı, randevular dolu

Gaziantep'te berberler açıldı, randevular dolu
11.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:50

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonları, bugünden itibaren randevulu olarak müşteri almaya başladı.

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonları, bugünden itibaren randevulu olarak müşteri almaya başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri 21 Mart'ta durdurulan berber, kuaför ve güzellik salonları, bu sabah itibariyle açıldı. Müşteri kabul etmeye başlayan berberler yoğunluk oluşmasını engellemek amacıyla getirilen kurallara uyarak müşterilerini randevu ile içeri aldı. İş yerlerini dezenfekte eden berberlerin, maske, yüz koruyucu siperliği ve eldiven taktığı görüldü.

'3 GÜNLÜK RANDEVULAR DOLU'Uzun bir sürenin ardından iş yerini açan kuaför Barış Oğur, gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, sosyal mesafe kuralına uyarak saç kesimi yaptıklarını söyledi.Tek kullanımlık havlular kullandığını ifade eden Oğur, her tıraştan sonra malzemelerini dezenfekte ettiğini belirterek, "Uzun bir süre sonra bugün iş yerimizi açtık. Bakanlığın getirdiği bütün kurallara uyuyoruz. Önlük ve eldivenlerle çalışıyoruz. Açıldıktan sonra çok telefon gelmeye başladı. 3 günlük randevularımız doldu. Oldukça dikkat etmeye çalışıyoruz. Fazla müşteri kesinlikle kabul etmiyoruz ve iş yerimizde de bekletmiyoruz. Zaten hijyen açısından tek kullanımlık havlu ve örtüler kullanıyoruz. Her tıraşın ardından yine bütün malzemelerimizi temizleyip bir sonraki müşteriyi öyle kabul ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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