Gaziantep'te berber ve kuaförlerden 11 Mayıs'a hazırlık
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Gaziantep'te berber ve kuaförlerden 11 Mayıs'a hazırlık

Gaziantep'te berber ve kuaförlerden 11 Mayıs'a hazırlık
08.05.2020 17:16 | Son Güncelleme: 08.05.2020 17:16

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde berber, kuaför ve güzellik merkezleri, 11 Mayıs'ta faaliyete geçmek üzere hazırlıklara başladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde berber, kuaför ve güzellik merkezleri, 11 Mayıs'ta faaliyete geçmek üzere hazırlıklara başladı.

Pazartesi günü işbaşı yapacak olan berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerini belediye temizlik ekipleri dezenfekte etti.

Randevuları almaya başlayan berber ve kuaförler, tek kullanımlık havlu ve kesim önlüğü gibi ekipmanlar hazırladı.

Koltuk sayılarını yarıya indiren, iş yerlerini ise sosyal mesafeye göre ayarlayan berber ve kuaförler, her kullanım sonrası makas, makine gibi ekipmanlarını dezenfekte ederek faaliyetini sürdürecek.

Çamlıca Mahallesi'nde 5 yıldır berberlik yapan Mustafa Temir, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapattıkları iş yerlerinin açılacak olmasından ve vatandaşlara hizmete devam edeceklerinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Randevu sistemiyle müşteri alacaklarını ifade eden Temir, "Müşterilerimize hizmet için tek kullanımlık havlu, örtü ve eldiven ve bone malzemelerimizi hazırladık." diye konuştu.

Bugün itibariyle pazartesi için randevu sayısını doldurduklarını belirten Temir, müşterilerinden randevu almadan tıraş olmaya gelmemelerini istedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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