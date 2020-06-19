Gaziantep'te benzin yüklü tanker yangını
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Gaziantep'te benzin yüklü tanker yangını

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki benzin yüklü tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziantep'te benzin yüklü tanker yangını
19.06.2020 21:49 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:10

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki benzin yüklü tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Murat A. (31) idaresindeki 27 N 8850 plakalı benzin yüklü tankerin arka sağ lastikleri, Nurdağı-Gaziantep kara yolu Çakmak Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Dumanların yükseldiğini gören sürücü, tankeri park ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Tankerde hasar oluştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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