Gaziantep'te belediyelerden yanan ormanlar için 97 bin fidan bağışı

Gaziantep Büyükşehir ve Şahinbey belediyeleri, yanan ormanlık alanların yeniden yeşillendirilmesi için 97 bin fidan bağışında bulundu.

Gaziantep Büyükşehir ve Şahinbey belediyeleri, yanan ormanlık alanların yeniden yeşillendirilmesi için 97 bin fidan bağışında bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, dün Kilis'in Demirciler ve Gülbaba köyleri yakınlarında çıkan orman yangınına araç ve personel desteğinde bulunulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce 'Yeşil Vatan' sloganından hareketle başlatılan kampanya kapsamında Kilis'te merkeze bağlı Demirciler ve Gülbaba köyleri yakınlarında çıkan orman yangınında kaybedilen 70 hektarlık yeşil alanın 6 ay sonra yeniden ağaçlandırılması için 70 bin fidan yardımında bulunulacak."

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da yaptığı yazılı açıklamada, "Hainler ormanlarımıza saldırmaya başladılar. Ancak ormanlara yapılan saldırıyı millet olarak yine birlikte göğüsleyip ülkemizi yeniden yeşillendireceğiz. Şahinbey Belediyesi olarak 27 bin adet fidan bağışladık. Hem ormanlarımız hem de yangından etkilenen vatandaşlarımız için çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gaziantep Barosu da ülke genelindeki yangınlar nedeniyle, ruhsat alan her avukat için 3 fidanın TEMA Vakfına bağışlanacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan