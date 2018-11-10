Gaziantep'te, 'Bed-i Besmele' etkinliği

Gaziantep'te İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından, 'Bed-i Besmele' etkinliği düzenledi.

Şenel Sabri Turan İlkokul'unda düzenlenen ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan etkinlikte İHH yetkilileri, öğrencilere el-yüz boyama, halat çekme, çuval yarışı gibi oyunlar oynayarak hediye kalem dağıttı. Proje kapsamında Kayseri, Elazığ, Malatya, Van, Sivas illerinin ardından Gaziantep'te gerçekleştirilen etkinliğin son durağı ise Şanlıurfa olacak.

Etkinliklerin çok verimli geçtiğini ifade eden Sümeyye Şen, Bu gün Gaziantep'te Bed-i Besmele etkinlikleri yapıyoruz. Bed-i Besmele Osmanlı zamanında okula alışması için yapılan bir etkinlikti. Biz de bu kültürü günümüze taşımak için bu şekilde bir etkinlik yaptık. Etkinliğimizin içeriğinde, dans, yüz boyama, çuval yarışı gibi oyunlar oynuyoruz. Çok eğlenceli şekilde güzel vakit geçiriyoruz dedi.

Etkinlik sonunda çocuklara hediyeler verilerek, okula alışmalarına yardımcı olacak bilgiler verildi.