Gaziantep'te Bebek Cesedi Bulundu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde boş arsaya bırakılan poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbar üzerine Yavuz Selim Mahallesi Çelikhan Caddesi'ndeki arsada yaptığı aramada, bir market poşeti içerisinde göbek bağı yeni kesilmiş erkek bebek cesedi buldu.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından bulunan bebek cesedi Nurdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.