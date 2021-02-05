Gaziantep'te bebeğini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadına müebbet hapis cezası verildi

Gaziantep'te bebeğini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadın müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık H.A, yakınları ve avukatı katıldı.

Sanık H.A. ölen bebeğinin haricinde 3 çocuğunun olduğunu belirterek kötü bir anne olmadığını ve bebeği öldürme kastının bulunmadığını öne sürdü.

Sanık avukatı Ebru Büyük ise kadının doğum yaptıktan sonra bebeğini yıkadığını ve ona baktığını, öldürme kastının olmadığını ancak bir gün sonra bebeğin yaşamını yitirdiği savunarak antidepresan ilaçları kullanan kadının olayın şokuyla davrandığını ancak öldürme kastının olmadığını ileri sürdü.

Duruşma savcısı, önceki celse sunduğu mütalaayı tekrar ettiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık H.A'ya, "bebeği kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sanığın duruşmadaki tutum ve davranışlarını gözeterek müebbet hapse hükmeden heyet, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan